Napoli, il ritiro è già finito: i giocatori tornano a casa (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il ritiro del Napoli, cominciato ieri dopo la pesante sconfitta per 0-2 subita allo stadio San Paolo contro la Fiorentina, è già terminato. La società azzurra lo ha comunicato attraverso il report dell’allenamento a Castel Volturno: “Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma martedì al San Paolo per il quarto di finale di Coppa Italia (ore 20.45). La squadra ha svolto allenamento in palestra. Terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Il gruppo lascerà il Training Center nel pomeriggio per rientrare domani mattina”. L'articolo Napoli, il ritiro è già finito: i giocatori tornano a casa proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

