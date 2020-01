Mestre, “frasi razziste e sputi perché sono cinese”: la denuncia di una studentessa 19enne (Di domenica 19 gennaio 2020) “sono stata prima insultata con frasi razziste e sessiste e poi sono stata riempita di sputi“. Lo ha raccontato una studentessa 19enne di origine cinese, dallo scorso anno cittadina italiana, sulla sua pagina Facebook, raccontando un episodio successo su un treno regionale: “Oggi ho avuto la prova che il razzismo esiste ancora, soprattutto tra i ragazzini”, ha scritto Valentina Wang. “Stavo tornando a casa da Mestre quando al binario questi ragazzini continuavano a importunarmi dicendomi ‘prova a pronunciare la R, tanto non riesci incapace’. Ho provato a ignorare, non è la prima volta che succede nella mia vita, sono solo dei ragazzini. In treno però, dopo che è passato il controllore, hanno iniziato ad esagerare, facendomi versi razzisti e sessisti, al che non ho più tollerato e ho iniziato a rispondere a tono”. E ancora: “Questi, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

