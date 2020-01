Lite tra tifoserie, supporter investono 2 tifosi: uno è morto, l’altro è grave (Di domenica 19 gennaio 2020) Un tifoso di 33 anni della Vultur Rionero, squadra di Eccellenza lucana, è morto dopo essere stato investito da un’auto su cui viaggiavano alcuni tifosi del Melfi, storicamente rivale del Rionero, nei pressi della stazione di Vaglio Basilicata, non lontano da Potenza. La Polizia sta indagando per stabilire le circostanze che hanno che hanno portato all’incidente, non si sa ancora se accidentale o voluto. Al momento ha rintracciato e fermato l’automobile, una Fiat Punto: (continua…) i tre giovani tifosi a bordo sono ora interrogati nella Questura di Potenza. Nello scontro è rimasta ferita gravemente un’altra persona, ora ricoverata all’ospedale San Carlo. LA DINAMICA – Dalle prime ricostruzioni sembra che l’investimento mortale sia avvenuto mentre i tifosi del Rionero erano fermi nei pressi della stazione ferroviaria ad aspettare ... Leggi la notizia su howtodofor

teatrolafenice : ?? «Di questo sono certo. Se apriamo una lite tra il presente e il passato, rischiamo di perdere il futuro» (Winsto… - Agenzia_Ansa : Lite tra clienti all'#Ikea: volano piatti, bambina ferita #ANSA - BombeDiVlad : ??#Ultimora Lite tra tifoserie: supporter del #Melfi investono 2 tifosi del #Rionero: uno è morto, l'altro è grave… -