Libia, Conferenza di Berlino: la pace fragile. Conte: “Italia in prima fila” (Di domenica 19 gennaio 2020) La Conferenza di Berlino per una risoluzione pacifica del conflitto in Libia si è conclusa e il documento è stato firmato dai presenti all’incontro organizzato da Angela Merkel. Non sedevano al tavolo dei negoziati Khalifa Haftar e Fayez al Serraj, che hanno atteso in stanze separate senza mai incontrarsi. Presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Di Maio, che hanno garantito l’impegno dell’Italia per la Libia. Quello che non sfugge però, è che i veri protagonisti della faccenda siano stati Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdoğan, gli uomini che hanno maggior influenza sulle parti libiche. Gli europei, è stata l’accusa lanciata da al Serraj, sono arrivati “troppo tardi e divisi“. Il ruolo dell’Italia appare ancora di più appannato, certamente ridimensionato rispetto alle intenzioni del governo. Il documento per iniziare il processo di pace in ... thesocialpost

