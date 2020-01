"Le sardine come i primi cristiani? Insulto alla fede dei martiri" (Di domenica 19 gennaio 2020) Francesco Boezi Le sardine non possono essere paragonate ai primi cristiani. Ne è sicuro il padre passionista Francesco Solazzo, che elogia invece Ruini per il tentativo di dialogo con la Lega Le "sardine" come i primi cristiani: in alcuni ambienti ecclesiastici non c'è alcun timore di presentare questo paragone. Da alcune alte sfere del Vaticano, passando per i cosiddetti "preti di strada": parte della Chiesa cattolica italiana rintraccia elementi di positività nella nascita e nello sviluppo di questo movimentismo di piazza. Ma non tutti i cattolici stanno dalla parte delle "sardine". E anche all'interno dell'Ecclesia persistono alcune perplessità. come quelle del passionista padre Francesco Solazzo, che abbiamo intervistato. Padre Francesco, alcuni ambienti ecclesiastici sembrano rintracciare elementi di positività nelle “sardine”. Eppure c’è chi non le ritiene affatto in ... Leggi la notizia su ilgiornale

