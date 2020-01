Le loot box 'avviano i giovani verso la dipendenza da gioco d'azzardo' (Di domenica 19 gennaio 2020) La direttrice della divisione Salute Mentale del Sistema Sanitario Nazionale in Inghilterra (NHS), Claire Murdoch, si è scagliata contro le loot boxes e il pericolo che esse rappresentano per i giovani ragazzi.La dirigente ha infatti dichiarato, in un comunicato ufficiale:"Francamente, nessuna compagnia dovrebbe dare ai ragazzi i mezzi per creare un'assuefazione al gioco d'azzardo, con queste loot boxes e i loro contenuti misteriosi. Nessuna azienda dovrebbe vendere ai ragazzi dei giochi con loot boxes con questi elementi casuali, quindi si, queste vendite dovrebbero terminare. La salute dei più giovani è a rischio e anche se l'NHS si sta muovendo con la promozione di servizi disponibili alle famiglie interessate, non possiamo farcela da soli, quindi tutte le parti della nostra società devono fare quel che possono per salvaguardare la sicurezza dei bambini.".Leggi altro... eurogamer

