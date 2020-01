"Insulti e sputi sul treno perché sono cinese". La denuncia di una studentessa a Venezia (Di domenica 19 gennaio 2020) Una studentessa 19enne di origini cinesi, con cittadinanza italiana, ha denunciato un episodio di razzismo di cui sarebbe rimasta vittima su un treno regionale, a Mestre. La ragazza, in un post sul suo profilo Facebook, ha raccontato di essere stata insultata, con frasi razziste e sessiste, e riempita di sputi da un gruppo di giovani bulli - alcuni minorenni - che l’avrebbero presa di mira solo per l’evidenza delle sue origini orientali. La vicenda di razzismo è raccontata oggi nelle pagine di alcuni quotidiani.La giovane, che vive a Badia Polesine (Rovigo), frequenta l’Università Cà Foscari a Venezia. Lo scorso anno, al compimento dei 18 anni, ha ricevuto dal sindaco il certificato con la cittadinanza italiana. L’episodio razzista, iniziato sulla pensilina della stazione di Mestre, sarebbe poi proseguito a bordo del treno regionale che ... Leggi la notizia su huffingtonpost

