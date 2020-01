GF Vip, Ivan Gonzalez su Adriana Volpe rivela: “Seducente da morire” (Di domenica 19 gennaio 2020) Ivan Gonzalez fa una rivelazione su Adriana Volpe al GF Vip: “Lei è seducente da morire” Nelle ultime ore Ivan Gonzalez si è lasciato andare ad alcune rivelazioni sulle donne della Casa del Grande Fratello Vip. Durante una chiacchierata con la star indiscussa di questa quarta edizione Barbara Alberti, l’ex volto del Trono Classico di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha dichiarato di trovare Adriana Volpe una signora “seducente da morire”, ma di non essere interessato. L’ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia è per Ivan Gonzalez come una sorella. I suoi interessi sono rivolti verso altre donne, come Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto. Nemmeno Carlotta Maggiorana sembra essere la tipa giusta per Ivan Gonzalez: “Lei è molto fragile e credo che sia meno forte”. Il marito di Adriana Volpe può stare tranquillo: Ivan non ci proverà con ... Leggi la notizia su lanostratv

