Fisco: Meloni, ‘Di Maio, Renzi e Zingaretti stanno fuori come un balcone’ (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Pensavamo di averle viste tutte ma il governo dei tassatori seriali quando si tratta di spremere gli italiani dimostra di non conoscere limiti: uno studio di professionisti ha scoperto che nell’ultima legge di Bilancio avrebbero modificato il regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e dal 2021 i Comuni potranno tassare anche l’ombra che balconi, verande e simili proiettano in strada”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. “Anche se il governo ha provato a smentire, rimane il dubbio -aggiunge- che i fenomeni rossogialli abbiano sbagliato a scrivere la norma. E non ci stupiremmo affatto, gli italiani hanno capito da un pezzo che Di Maio, Renzi e Zingaretti stanno fuori come un balcone”. L'articolo Fisco: Meloni, ‘Di Maio, Renzi e Zingaretti stanno fuori come un ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

