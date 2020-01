Domenica In, Katia Ricciarelli sul bacio di Pippo Baudo a Littizzetto: “Fuori luogo” (Di domenica 19 gennaio 2020) Katia Ricciarelli ospite di Mara Venier a Domenica In, dopo molti anni rivedendo le immagini del ‘celeberrimo’ bacio tra il suo ex marito Pippo Baudo e Luciana Littizzetto nell’edizione 2003 di Sanremo, reagisce cos^: “L’ho trovata una cosa fuori luogo, per far ridere non serve far quello”. Sullo schermo scorrono le immagini di un altro bacio ‘appassionato’, quello che Katia Ricciarelli ‘subì’ da Luca Giurato in un’altra edizione di Domenica In. “Quello m’ha ‘violentata’… non ho potuto esimermi dal gioco. Pensavo ad un gioco, invece m’ha preso… Luchino era molto vivace, intraprendente, non ti ricordi?”, sorride l’artista rivolgendosi alla conduttrice Mara Venier. Domenica In – Intervista a Katia Ricciarelli L'omaggio di #DomenicaIn alla carriera di una ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

