Decisioni importanti? Prendetele a stomaco vuoto (Di domenica 19 gennaio 2020) Si sente spesso dire: “A stomaco pieno si ragiona meglio“, tuttavia gli scienziati hanno dimostrato che non è esattamente così. Ovviamente non si sta consigliando di stare ore e ore a digiuni per migliorare la qualità delle scelte nella propria vita, ma… Quando si tratta di prendere Decisioni importanti sarebbe meglio essere a stomaco vuoto. Decisioni importanti? Meglio prenderle a stomaco vuoto Alcuni studiosi olandesi hanno cercato di capire qual è il momento migliore per prendere delle Decisioni – soprattutto quelle più importanti – e la risposta che hanno ottenuto è sconcertante. I ricercatori hanno studiato il comportamento e le scelte di molti volontari, vediamo insieme come si è svolto l’esperimento. Tutti i volontari sono andati a letto saltando la cena e solo ad alcuni, il giorno seguente, è stato concesso di fare colazione. Dopo di che gli ... Leggi la notizia su velvetgossip

GGarbisa : In 50' di #CREVEN - mancata espulsione per Claiton - possibile fallo di mano di Migliore da ultimo uomo a centrocam… - Reberebby215 : RT @maxcerrito81: Le decisioni importanti si riducono in solo momento?? - caotica1989 : RT @maxcerrito81: Le decisioni importanti si riducono in solo momento?? -