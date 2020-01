CALDO RECORD sull'Italia fino a 30 GRADI, accadde il 19 gennaio 2007 (Di domenica 19 gennaio 2020) Spesso e volentieri gli inverni presentano sempre più spesso fasi miti fin troppo anomale. Il CALDO nel cuore dell'inverno non è certo una novità, se può essere di conforto per quest'inverno così scialbo e dove la neve in pianura non si è ancora vista. Correva l'anno 2007 ed era gennaio, uno dei tanti mesi di gennaio del nuovo millennio non proprio dalle caratteristiche invernali. L'inverno 2006/2007 fu un "non inverno" con costante anticiclone: in quell'anno un po' di freddo giunse tardivamente e spesso si era avuto CALDO anomalo. L'episodio più clamoroso risale senza dubbio al 19 gennaio 2007, quando la tempesta Kyrill spazzò letteralmente il Nord Europa, contribuendo a far giungere correnti caldissime anticicloniche verso l'Italia che si surriscaldarono ulteriormente nel valicare le Alpi. Il dislivello barico generatosi fra i due versanti alpini (valori pressori ... Leggi la notizia su meteogiornale

