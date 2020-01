Basilicata, tifoso travolto e ucciso da ultras del Melfi: 3 fermi (Di domenica 19 gennaio 2020) Choc a Basilicata: tifoso travolto e ucciso, c’è un altro in gravi condizioni. Entrambi sono stati investiti da un’auto con a bordo ultras del Melfi. La ricostruzione. Un tifoso è morto e un altro è ferito. Come riporta TgR Rai, è questo il bilancio del momento di tensione raggiunto in Basilicata dove si sono incrociate le … L'articolo Basilicata, tifoso travolto e ucciso da ultras del Melfi: 3 fermi proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

