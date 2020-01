Zauli: «Posizione in classifica frutto della crescita di squadra» – VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Lamberto Zauli sottolinea i meriti della Juventus Primavera dopo il successo casalingo contro i pari età della Fiorentina – VIDEO La Juventus Primavera di Lamberto Zauli vince nel match disputato a Vinovo contro la Fiorentina: 2-1 il risultato finale in favore dei bianconeri. I torinesi raggiungono momentaneamente l’Inter al terzo posto in classifica. Ecco il commento del tecnico sul piazzamento della sua squadra nella competizione: «La Posizione in classifica è frutto della crescita di squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Dario_Ghiro : La #Juve Primavera vince 2-1, allunga la serie di risultati utili consecutivi e consolida la posizione per i playof… -