Stefano Bettarini contro Gerò Carraro mi ha messo contro Simona Ventura (Di sabato 18 gennaio 2020) Stefano Bettarini è contro Gerò Carraro e ha parlato della storia con la Ventura ospite del programma “Rivelo”, condotto da Lorella Boccia. Simona Ventura è fidanzata e vicina alle nozze con Giovanni Terzi, ma i rapporti fra il suo ex Gerò Carraro e Stefano non sembrano essere stati dei migliori: “in un certo qual modo ci ha messi contro ha spiegato intervistato dalla Boccia. Il suo modo di porsi e di metter bocca nel nostro rapporto, che non gli competeva. Una persona deve entrare in punta di piedi e voler bene ai figli non suoi come se lo fossero. Questo attrito non giovava ad avere un buon rapporto con la mia ex e a fare in modo che questa famiglia allargata potesse funzionare”. Un accenno anche al dolore per il divorzio (“un lutto. Ho sofferto io, hanno sofferto i miei figli. Me la sono portata dietro per tanto tempo. Il lutto è una cosa molto più tragica, però io l’ho vissuta in ... Leggi la notizia su musicaetesti.myblog

