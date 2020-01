PAGELLE Sassuolo Torino 2-1: Boga super, bene Belotti. Delude Caputo VOTI (Di sabato 18 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Sassuolo Torino Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Sassuolo e Torino, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Boga FLOP: Caputo VOTI Sassuolo: Consigli 6; Toljan 5,5, Romagna 6, Peluso 6,5, Kyriakopoulos 6,5; Obiang 6,5, Locatelli 6; Berardi 7 (90′ Muldur SV), Traorè 5,5 (69′ Djuricic 6), Boga 7,5; Caputo 5 (88′ Magnanelli SV). A disp: Pegolo, Turati, Rogerio, Piccinini, Ghion, Bourabia, Pellegrini, Raspadori. All. Roberto De Zerbi Torino: Sirigu 6; Izzo 5,5, Nkoulou 6, Djidji 5 (76′ Millico 6); De Silvestri 5, Lukic 6, Rincon 6 (78′ Meité 6), Aina 5,5; Verdi 6,5 (53′ Laxalt 6,5), Belotti 6,5, Berenguer 6. A disp: Ujkani, Rosati, Bremer, Edera, Iago, Baselli, Lyanco. All. Walter Mazzarri Leggi su ... Leggi la notizia su calcionews24

CalcioWeb : #SassuoloTorino 2-1, Boga piega la resistenza di Sirigu ?? Berardi completa la rimonta, le #pagelle ?? - - Fantacalcio : Sassuolo-Torino 2-1: tabellino, voti, assist e pagelle per il #fantacalcio - sportface2016 : Il tabellino e i voti di #SassuoloTorino -