Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 oggi in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara (Di sabato 18 gennaio 2020) oggi sabato 18 gennaio va in scena la nona giornata di gare alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, spettacolo assicurato a Losanna (Svizzera) dove verranno assegnati dieci titoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle gare di oggi alle Olimpiadi Invernali Giovanili (sabato 18 gennaio). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale del CIO e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. CALENDARIO Olimpiadi Invernali Giovanili oggi (18 GENNAIO): programma, orariO, italiani IN GARA SABATO 18 GENNAIO: 08.30 SLITTINO – Singolo maschile: Gufler, Peccei 09.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile 09.30 SNOWBOARD – Slopestyle femminile: Poluzzi 10.00 COMBINATA NORDICA – Individuale femminile: Dejori, Sieff 11.00 SCI DI FONDO – Cross, maschile e femminile: Campione, Cola, De Martin, Pinter; Barp, Gartner, ... Leggi la notizia su oasport

