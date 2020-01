Napoli in ritiro dopo la sconfitta con la Fiorentina, Gattuso: “Scelta dei giocatori” (Di domenica 19 gennaio 2020) Così non si può andare avanti. Il Napoli dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina andrà in ritiro. Una situazione molto diversa a quella che alla vigilia del match contro il Salisburgo diede inizio di fatto al braccio di ferro tra i giocatori e la dirigenza. In questa occasione infatti, come spiegato da Gennaro Gattuso davanti ai microfoni sono stati gli stessi calciatori a spingere per il ritiro fino al match di Coppa Italia contro la Lazio. Leggi la notizia su fanpage

claudioruss : #Gattuso in conferenza: 'Ho parlato con la squadra e hanno deciso di andare in ritiro stasera. Decisione loro, ero… - FijEma : #NapoliFiorentina #napoli in ritiro ? Si, ma a marcare il cartellino in fabbrica alle 6:00 del mattino li manderei ... - cn1926it : UFFICIALE – #Napoli in ritiro dopo la sconfitta con la #Fiorentina: decisione della squadra! #NapoliFiorentina -