Napoli, con Gattuso non è arrivata la scossa: 4 sconfitte in 5 partite di Serie A (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Napoli nel 2020 ha sempre perso in campionato. Con Gattuso in panchina la sterzata non è arrivata. Il tecnico calabrese ha perso 4 partite su 5 in Serie A, l'ultima contro la Fiorentina che si è imposta per 2-0 al San Paolo, diventato terreno di caccia. Il Napoli è stato sconfitto in casa nelle ultime quattro partite. Leggi la notizia su fanpage

Agenzia_Ansa : #Napoli, baby gang 'assalta' con i petardi degli agenti. Poliziotti costretti a indietreggiare nell'indifferenza de… - Corriere : Napoli, baby gang assalta poliziotti con petardi e li fa indietreggiare - sechesi : Dissolto ogni timido segnale di ripresa. Con 8 punti fatti nelle ultime 12 partite il Napoli ha solo un orizzonte p… -