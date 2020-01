Lazio-Sampdoria 5-1: Caicedo gol ma è Immobile show, pagelle top per il bomber (Di sabato 18 gennaio 2020) Caicedo apre il tabellino, Immobile fa tris e si prende meritatamente la palma di Mvp, di miglior calciatore della partita. Il campano, in 18 gare, è ora a quota 23 firme in campionato col record di Higuain, a quota 36, che potrebbe presto vacillare. Bene, nel match, anche Lazzari, in totale controllo della sua corsia, Acerbi, che privo di grossi grattacapi in difesa disegna anche l’assist del 2-0, e i soliti Luis Alberto e Milinkovic-Savic diligenti in difesa e imprevedibili davanti. Dall’altro lato, con Colley, Chabot e Murru protagonisti di gravi errori difensivi, si salvano in pochi col solo Linetty, autore del gol della bandiera, titolare della piena sufficienza. Leggi la notizia su fanpage

Squawka : Cristiano Ronaldo's last eight games for Juventus in all competitions: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ?? vs. Leverku… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lazio *5-0 Sampdoria *(Pen: Immobile 65‘) #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lazio *1-0 Sampdoria *(Caicedo 7‘) #SSFootball -