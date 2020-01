Il Procuratore Conzo ai giovani: “Preoccupa il fenomeno dello spaccio di droga” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Procuratore aggiunto della Repubblica di Benevento, Giovanni Conzo, nel corso della giornata dedicata al Magistrato di Agrigento Rosario Livatino, vittima della mafia, ha sottolineato l’urgenza di porre rimedio al problema dello spaccio di droga tra i giovani: “C’è assoluta necessità che tutti i cittadini non inseguano comportamenti omertosi. In particolare i più giovani non devono esserlo. I ragazzi devono capire che quando si trovano al cospetto di atti e comportamenti che chiaramente sono classificabili come reati debbono denunciarli alle autorità. – ha dichiarato Conzo -. Stiamo assistendo all’espansione del fenomeno dello spaccio di droga in città a causa della sempre più invasiva ed arrogante criminalità organizzata di stampo camorristico. Questo fenomeno va contrastato con ogni mezzo”. Il ... Leggi la notizia su anteprima24

