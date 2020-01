I Musei di Parigi hanno appena rilasciato 150 mila immagini di pubblico dominio (Di sabato 18 gennaio 2020) Seguendo l’esempio di molti Musei americani e inglesi, anche i Musei di Parigi rilasciano sotto pubblico dominio una enorme collezione. Una buona notizia per gli amanti dell’arte che non hanno la possibilità di spostarsi, ma anche per chi vuole semplicemente soddisfare una curiosità. La rete museale di Parigi infatti ha creato una nuova sezione del proprio sito, in cui ha reso disponibili, con la formula del pubblico dominio più di 150 mila opere d’arte in versione digitale. L’arte che tutti possono usare Non c’è bisogno di essere tecnici per capire quanto può essere stato mastodontico il lavoro necessario per digitalizzare 150 mila opere. E il fatto che siano rese disponibili con la formula del pubblico dominio è senza dubbio positiva. Infatti significa che chiunque può utilizzare quelle immagini, senza restrizioni, anche per creare altre opere ... Leggi la notizia su newsmondo

GiuseppeBettio1 : Le #news che ci piacciono ?? #art #arte - NBathas : RT @IveserVenezia: I Musei di Parigi mettono in free download 100mila capolavori - GPeruz : RT @IveserVenezia: I Musei di Parigi mettono in free download 100mila capolavori -