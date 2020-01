Grandi pressioni sulla Libia, ma no, Haftar non è il cavallo vincente (Di sabato 18 gennaio 2020) Roma. Domani c’è la Conferenza di Berlino – finalmente una realtà, dopo che per mesi era stata soltanto un’ipotesi – e ci si aspetta che porti una soluzione alla guerra civile in Libia. Da una parte il premier di Tripoli Fayez al Serraj e dall’altra il generale libico Khalifa Haftar dovrebbero accor Leggi la notizia su ilfoglio

