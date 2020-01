Gattuso: “Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi e alla città, prestazione imbarazzante” (Di domenica 19 gennaio 2020) Gennaro Gattuso non è uno che usa giri di parole. Il suo commento alla prestazione dei suoi ragazzi in Napoli-Fiorentina è perentorio: "Passo indietro rispetto alla Lazio? Nessun passo indietro - ai microfoni di DAZN - Nel primo tempo abbiam fatto qualcosina, ma dobbiamo innanzitutto chiedere scusa ai tifosi e alla città perché è stata una prestazione imbarazzante. Per un allenatore è difficile venire a spiegare questa involuzione. Oggi c'è da rivedere perché a parte 20-25' siamo stati a guardare". Leggi la notizia su fanpage

sscnapoli : ?? #Gattuso “Non è vero che costruiamo poco e che abbiamo poche occasioni. Dobbiamo solo essere più bravi a sfruttar… - HCE__ : Squadra piatta, 1 contro 5 ci facciamo puntare, non ha funzionato nulla, dobbiamo assumerci le nostre responsabilit… - DanGambard : RT @jonny___fns: Intervista post partita: 'Dobbiamo continuare a lavorare' Ma jat' a faticà overament oí. Gattuso 5 partite 4 sconfitte.… -