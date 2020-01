Crisi in Libia, Erdogan all'UE: "Rischio terrorismo se cadrà il governo di Tripoli" (Di sabato 18 gennaio 2020) Alla vigilia del vertice di Berlino sulla Crisi in Libia e a giorni di distanza dal fallimento di quello di Mosca, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha firmato un editoriale su Politico per spiegare che in caso di caduta del governo di Tripoli l'UE si troverà ad affrontare "una nuova serie di problemi e minacce".Erdogan, che di fatto supporta il governo di Accordo Nazionale guidato da Fayez al-Sarraj, parla senza mezzi termini di ISIS e Al Qaeda, che potrebbero trovare terreno fertile in Libia:Le organizzazioni terroristiche come Isis e Al Qaeda, che hanno subito una sconfitta militare in Siria e in Iraq, troveranno un terreno fertile per rimettersi in piedi. Tra l'altro, alcuni gruppi che condividono ampiamente l'ideologia di queste organizzazioni terroristiche, tra cui Madkhali-Salafis, combattono al fianco di Haftar. Se il conflitto aumenta, la violenza e l'instabilità ... Leggi la notizia su blogo

