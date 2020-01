Calendario Sport Invernali oggi (18 gennaio): orari, programma, tv e streaming di tutte le gare (Di sabato 18 gennaio 2020) Quella di oggi, sabato 18 gennaio, sarà un’altra ricca giornata dedicata agli Sport Invernali: lo sci alpino fa tappa in Svizzera con gli uomini ed in Italia con le donne, mentre lo sci di fondo va in Repubblica Ceca, a Nove Mesto. Il salto con gli sci è a Zao con le donne ed a Titisee con gli uomini, infine saranno protagoniste anche le Coppe del Mondo di slittino naturale, bob e slittino artificiale. Da non dimenticare i Campionati Italiani di speed skating, le Coppe del Mondo di biathlon e snowboard, ed i Giochi Olimpici Invernali di Losanna. programma Sport Invernali SABATO 18 gennaio 08.00 Curing, qualificazioni Mondiali: Italia-Corea del Sud 09.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zao: Team HS102 femminile 09.00 Snowboard, Coppa del Mondo Rogla: qualificazioni PGS maschile e femminile 09.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Nove Mesto: 10 km TL femminile con partenze ad ... Leggi la notizia su oasport

SkySportF1 : ?? Programmi per San Valentino? ? L'unveiling della @MercedesAMGF1 a Silverstone ? - rossi20_rossi : RT @SkySportF1: ?? Programmi per San Valentino? ? L'unveiling della @MercedesAMGF1 a Silverstone ? - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Programmi per San Valentino? ? L'unveiling della @MercedesAMGF1 a Silverstone ? -