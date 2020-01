Calciomercato Napoli, secondo Niccolò Ceccarini non ci sarà la cessione di Faouzi Ghoulam (Di sabato 18 gennaio 2020) Nel suo punto sul mercato per Tuttomercatoweb, il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato anche dell’attuale situazione azzurra. “Il Napoli con Demme e Lobotka ha in pratica sistemato il centrocampo. Per l’estate Giuntoli ha chiuso con il Verona l’affare Rrahmani e ha già un accordo con il club gialloblù per Amrabat. Non c’e ancora intesa con il giocatore ed è per questo che su di lui si sono inserite Inter e Fiorentina. I viola tra l’altro sono molto interessati anche a Kumbulla, che però ha una valutazione superiore ai 20 milioni di euro. Tornando al Napoli, dopo Gaetano alla Cremonese, arriverà anche la cessione di Tonelli per il quale la Sampdoria è in pole position. Salvo clamorosi colpi di scena non dovrebbe uscire Ghoulam, che quindi resterà fino a giugno cosi come Llorente”. Intanto, il mercato del Napoli in entrata sembra di fatto chiuso. A meno di occasioni ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

