Boschi torna single: “La relazione è stata nascosta per tutelare la privacy” (Di sabato 18 gennaio 2020) Maria Elena Boschi si è confessata a Lilli Gruber durante la trasmissione Otto e Mezzo: la capogruppo di Italia viva alla Camera ha rivelato di essere tornata single. “La mia relazione? – ha esordito -. Sì, è finita ma ci vogliamo ancora bene. L’abbiamo tenuta nascosta per tutelare la nostra privacy. Anche se non lo trovo così rilevante, comunque adesso non sono in una relazione”. Maria Elena Boschi torna single La capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi, è entrata nella trasmissione di Lilli Gruber e ha rivelato di essere tornata single. Nonostante le curiosità che la conduttrice poneva alla Boschi, l’intervista è virata verso argomenti di carattere politico. In particolare, la donna ha specificato che “il nostro avversario politico è la Destra e i sovranisti”. Inoltre, ha fatto notare che che “se tutti si preoccupano ... Leggi la notizia su notizie

