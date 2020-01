Benevento-Pisa, Serie B: formazioni, pronostici (Di sabato 18 gennaio 2020) Benevento-Pisa è il posticipo della domenica sera della ventesima giornata di Serie B, si gioca alle 21: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. Benevento – Pisa domenica ore 21:00 Il Benevento alla fine del girone di andata si trova già con un piede e mezzo in Serie A. La squadra allenata da Pippo Inzaghi ha dimostrato di essere troppo forte, ha vinto ben 14 partite su 19 perdendo una sola volta. Ha un vantaggio di addirittura 15 punti sulla terza in classifica da amministrare da qui alla fine della stagione. Il girone di ritorno è però un campionato a parte, e servirà tenere alta la concentrazione. Anche per questo motivo la società non è rimasta a guardare in sede di calciomercato e ha ingaggiato un attaccante che tornerà molto utile e che ha già dimostrato il suo valore in Serie B: Moncini. Dall’altra parte l’allenatore del ... Leggi la notizia su ilveggente

