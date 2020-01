Basket, Serie A 2020: 18^giornata. Tutto facile per la Virtus, Venezia batte la Fortitudo (Di sabato 18 gennaio 2020) Sedicesima vittoria in stagione per la Virtus Bologna, che non ha problemi contro l’OriOra Pistoia (90-60) in uno dei quattro anticipi della diciottesima giornata della Serie A di Basket. Tutto molto agevole per la squadra di Djordjevic, che ha chiuso il primo quarto avanti di undici punti (19-8), per poi allungare in maniera decisiva all’intervallo (46-28). La Virtus ha poi dilagato nell’ultimo quarto (28-12), arrivando fino al +30 finale. Super partita di Giampaolo Ricci, che è il miglior marcatore del match con 22 punti (4/5 da tre). Virtus che vince ed invece Fortitudo che perde e sopratTutto viene superata in classifica dalla Reyer Venezia, che si impone al Taliercio per 80-70. Partita fatta di parziali e quello decisivo è di Venezia nel finale di partita, con i padroni di casa che raggiungono la doppia cifra di vantaggio. Una Reyer trascinata dai 19 punti di ... Leggi la notizia su oasport

