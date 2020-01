Australian Open 2020, qualificazioni: Lorenzo Giustino, Lorenzo Musetti e Matteo Viola escono nel turno decisivo (Di sabato 18 gennaio 2020) Brutte notizie per l’Italia dalle qualificazioni agli Australian Open 2020 di tennis, in corso a Melbourne: Matteo Viola, Lorenzo Musetti e Lorenzo Giustino perdono nel terzo e decisivo turno per l’ingresso nel tabellone principale. Musetti perde per 6-4 7-6 (8) contro l’olandese Tallon Griekspoor, numero 175, mentre Giustino lotta per tre set, ma perde per 6-2 1-6 7-6 10-4 contro l’argentino Marco Trungelliti, 202 ATP, infine Viola viene sconfitto nettamente, per 6-2 6-3, dal cileno Alejandro Tabino, 208 al mondo. Viola (231 ATP), primo azzurro a scendere in campo, soccombe abbastanza rapidamente al cileno Alejandro Tabino, che nelle classifiche lo precede di poche posizioni. Bastano 66 minuti al sudamericano per imporsi 6-2 6-3. Che non sia giornata per l’azzurro lo si capisce subito, con il cileno che scappa su 4-0 nel primo set e sciupa quattro palle ... Leggi la notizia su oasport

