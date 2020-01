Australia | la pioggia ferma gli incendi | ma arrivano le inondazioni

Incendi in Australia : anche con la pioggia l’emergenza non è finita - per il WWF “Un disastro di proporzioni storiche” : I devastanti Incendi che stanno sconvolgendo l’Australia producono effetti drammatici non solo per la perdita di vite umane, di milioni di ettari di ecosistemi forestali e per la morte di milioni di animali selvatici e domestici. Effetti secondari ma non meno drammatici sono quelli che le centinaia di tonnellate di cenere e detriti prodotti dagli Incendi hanno e avranno sull’ambiente e sulla salute umana nei prossimi mesi. In questo ...

Australia : la pioggia concede una tregua dopo gli incendi : Gli incendi che hanno devastato l’Australia hanno provocato la morte di almeno 28 persone e di un miliardo di animali, oltre alla distruzione di oltre duemila case. La pioggia caduta in queste ore ha ripulito l’aria dalle polvere sottili e offerto un po’ di pace. Le bombe d’acqua hanno colpito specialmente le regioni meridionali del Paese, in particolare il Galles del Sud, la cui capitale è Sydney. Questa è anche una ...

Bomba d’acqua sull’Australia : la pioggia dà una tregua dagli incendi - ma è allarme inondazioni : Piove in Australia: nelle ultime ore una Bomba d'acqua ha colpito soprattutto i territori del Galles del Sud, dove sono stati spenti ben 32 focolai. Esultano i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dei roghi, che da mesi stanno distruggendo il Paese: "Le precipitazioni non li spegneranno del tutto, ma ci aiuteranno a contenerli". Tuttavia, i fenomeni sono molto violenti e c'è il rischio che si sviluppino frane e ...

Incendi in Australia : arriva la pioggia - “sollievo per i vigili del fuoco” : Alcune regioni dell’Australia, devastate da mesi da drammatici Incendi boschivi, stanno finalmente registrando precipitazioni: un aiuto per i vigili del fuoco impegnati in una lotta impari. Gli Incendi hanno provocato finora 28 morti, e scienziati e associazioni ambientaliste stimano che siano stati uccisi oltre un miliardo di animali. La stagione degli Incendi boschivi è particolarmente critica quest’anno a causa di alte ...

Australian Open : cancellati gli incontri di qualificazione in programma oggi a causa della pioggia : E’ stata una giornata difficile quella di oggi, 15 gennaio, per gli Australian Open. A causa delle abbondanti piogge che in queste ore si stanno abbattendo su Melbourne gli organizzatori sono stati costretti a cancellare le sfide di qualificazione. Una situazione quanto mai complicata visto il programma estremamente ricco. Se da una parte la pioggia ha costretto gli organizzatori prima a rinviare e poi a cancellare le partite di oggi, ...

Pioggia di carote dagli elicotteri per aiutare i canguri intrappolati negli incendi in Australia : carote lanciate da elicotteri in Australia: l’operazione per salvare i canguri dagli incendi Per portare in salvo gli animali colpiti dagli incendi in Australia, il governo federale del New South Wales ha messo in funzione le eliche degli elicotteri e ha iniziato a calare carote e patate dal cielo. canguri, wallaby delle rocce, koala, e alcune delle specie animali che si trovano tra i roghi sono infatti in via di estinzione e i vigili del ...

Australia - arriva la pioggia : negli incendi morte 25 persone e 500mila animali : Nelle ultime ore è diventata virale una immagine realizzata da Anthony Hearsey in cui viene mostrata una elaborazione dei...