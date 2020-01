Alimentazione bambini: come diventare un papà modello per tuo figlio (Di sabato 18 gennaio 2020) Spesso i genitori sono complici della cattiva Alimentazione dei bambini, ma il Comune di Milano ha varato una soluzione per aiutare le famiglie Alimentazione bambini (Fonte: Pixabay) Il dato parla forte e chiaro. In Italia un bambino su tre è in sovrappeso o addirittura obeso. Di chi è la colpa? Si tratta di un mix di fattori, tra cui scelte educative dei genitori, abitudini che si assimilano a scuola e in generale nella società in cui si vive. Purtroppo molti genitori sono abbastanza negligenti in tal senso. L’errore più comune è quello di pensare che i bambini hanno bisogno di mangiare molto per soddisfare il proprio fabbisogno energetico. Al contempo si sottovaluta ciò che un’eccessiva quantità di alimenti può comportare. In soccorso dei genitori, a cui può assolutamente capitare di sbagliare, il Comune di Milano ha varato un progetto di ... Leggi la notizia su chenews

Notiziedi_it : L’università va all’asilo: a Milano gli studenti delle lauree triennali insegnano ai bambini corretta alimentazione… - Paomiao2004 : @InfidaMente @PaolaVaresi Sì, riguardo al caso specifico puoi avere ragione, in generale però sappiamo che troppi g… - Giuggio72684862 : RT @Assidai: Corretto #stiledivita #alimentazione e movimento nell’infanzia. Tutto questo nel nuovo portale -