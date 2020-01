Violenza sulle donne, in mostra a Roma le radiografie delle vittime (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si intitola “L’invisibilità non è un superpotere” la singolare esposizione in corso, fino al prossimo 6 febbraio, nell’hub culturale WeGil, nel cuore di Trastevere. In mostra 10 fotografie e 10 radiografie fornite dall’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma e dall'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano effettuate alle donne arrivate nei Pronto Soccorso e che hanno dichiarato di aver subito violenze. L'idea delle radiografie Una mostra che nasce dall’esperienza ventennale di Fondazione Pangea che ha incontrato migliaia di donne in tutto il mondo e dall’incontro tra la dottoressa Maria Grazia Vantadori, chirurga e referente del Centro Ascolto Soccorso Donna dell’Ospedale San Carlo e la fotografa Marzia Bianchi, collaboratrice di Pangea – Reama. “L’idea delle radiografie mi è venuta con l’esperienza accumulata sul campo, in tanti anni di attività”, afferma la Vantadori. “Il ... Leggi la notizia su tg24.sky

