Verissimo, Michele Bravi racconta l’incidente: “Avevo un angelo vicino” (Di sabato 18 gennaio 2020) Nella puntata di Verissimo in onda sabato 18 gennaio Michele Bravi racconta in anteprima com’è riuscito a superare il trauma dell’incidente in cui è rimasto coinvolto il 24 novembre del 2018 a Milano e per il quale è accusato di omicidio stradale. Quella notte di oltre un anno fa infatti, il cantante vincitore della settima edizione di X Factor si scontro con la sua macchina contro una donna 58enne in moto, la quale perse la vita a seguito delle ferite riportate nello schianto. Nell’intervista con Silvia Toffanin, Bravi ha raccontato cosa è successo nei mesi successivi. Verissimo, Michele Bravi racconta dell’incidente Nel salotto di Canale 5, il cantante umbro ha spiegato di essere riuscito a superare il trauma dell’incidente grazie all’aiuto della psicoterapia: “Quando vivi un trauma cambia il tuo corpo e il modo di vedere le cose. Quando ... Leggi la notizia su notizie

