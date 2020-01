Valerio Mastandrea: “I figli sono mine. Pensi possano farti esplodere, invece demoliscono ciò che non serve più" (Di venerdì 17 gennaio 2020) “I figli sono mine. Pensi che possano farti esplodere e invece arrivano a demolire cose che non servono più”. Valerio Mastandrea racconta il suo prossimo film in uscita (figli, in uscita il 23 gennaio) e la sua esperienza da padre. Lo fa in una lunga e intima intervista a Il Venerdì di Repubblica. L’attore romano sarà un padre di famiglia, nonché marito di Paola Cortellesi, che si troverà ad affrontare l’arrivo del secondo figlio. Il film, tratto dal testo di Mattia Torre, mette in luce tutte le difficoltà che un figlio comporta e le paure, messe a nudo. “Scatta quest’ansia da protezione che è dannosa”, dice Mastandrea. “Pensiamo che sia meglio isolarli dalla realtà quando forse bisognerebbe prepararli alla vita. La generazione dei miei nonni costruiva il mondo, quella dei ... Leggi la notizia su huffingtonpost

RaiTre : 'I figli ti invecchiano. Ma non invecchiano loro, invecchiano te.' Valerio Mastandrea legge il monologo di Mattia… - repubblica : Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi sono i protagonisti di “Figli”, il nuovo film di Mattia Torre. Una storia che… - RaiTre : «I figli tirano fuori la tua rabbia perché devi saper dire no anche quando non hai voglia o quando non hai la strut… -