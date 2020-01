Uomini e Donne, anticipazioni 17 gennaio: l’annuncio di Giulio Raselli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Secondo ed ultimo appuntamento settimanale del Trono classico di U&D Dopo la puntata movimentata di ieri pomeriggio, oggi alle 14:45 sulla rete ammiraglia Mediaset i telespettatori avranno la possibilità di vedere il secondo ed ultimo appuntamento del Trono classico di Uomini e Donne. In studio troveremo per l’ultima volta Giulio Raselli che lunedì sceglierà in diretta tra Giovanna e Giulia. Ma ci saranno anche Carlo che ha avuto una forte discussione con l’opinionista Lorenzo Riccardi per via del suo atteggiamento con le corteggiatrici, e la nuova arrivata Sara. Cosa vedremo in trasmissione? Grazie al portale web Il Vicolo delle News possiamo svelarvi alcune anticipazioni. Spoiler Trono classico: Giulio e Giovanna si baciano Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono classico di Uomini e Donne, svelano che Giulio ha raggiunto Giovanna in camerino quando è ... Leggi la notizia su kontrokultura

matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… - ferrazza : Ma quest’anno le donne all’Ariston possono entrare nel teatro, oppure l’ingresso è per soli uomini? #Sanremo - micillom5s : L'#Istat dice Sale #occupazione al 59,4% a novembre 2019 +41000 rispetto al mese precedente +67000 tempo indetermin… -