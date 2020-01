Solomon Program di Konami per Nintendo Switch si mostra nelle prime immagini (Di venerdì 17 gennaio 2020) Solomon Program, l'RPG strategico di Konami in arrivo su Nintendo Switch si mostra in queste prime immagini pubblicate da alcuni utenti. Gli screenshot sono stati presi dalla demo inclusa nel numero di MiraCoro Comic Ver 2.0 di oggi.Oltre alle immagini alcuni utenti attraverso Twitter hanno pubblicato una serie di clip video estrapolati dalla demo che mostrano le meccaniche del gioco. Il design di Solomon Program ricorda molto quello di Pokémon e Digimon, con una serie di combattimenti strategici tra mostri di diversi generi.Attualmente non sappiamo una data di uscita specifica del gioco, se verrà pubblicato anche nel resto del mondo e se il gioco sarà un'esclusiva per Nintendo Switch. Senza ulteriori indugi vi lasciamo agli screenshot ed ai brevi filmati che consentono di dare uno sguardo alle meccaniche.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

