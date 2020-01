Slittino, Olimpiadi Giovanili Losanna 2020: Merle Malou Fraebel vince tra le donne, Jaeger-Steudte nel doppio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sono state assegnate le prime medaglie per quanto riguarda il programma dello Slittino delle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 di Losanna (Svizzera). Sul St. Moritz Olympia Bob Run si è partiti con il singolo femminile e il doppio ed è stata una pioggia di successi per gli atleti tedeschi. Nella prova di singolo femminile la medaglia d’oro è andata alla tedesca Merle Malou Fraebel che domina la scena con il tempo complessivo di 1:49.687 (55.011 e 54.676) aprendo la doppietta teutonica con la connazionale Jessica Doreen Degenhartd, distante 208 millesimi in 1:49.895 (55.171 e 54.724). Medaglia di bronzo per la russa Diana Loginova che, dopo la piazza d’onore nella prima manche in 55.155, si deve accontentare del gradino più basso del podio con un 54.811 che la porta a 279 millesimi dalla vetta. Quarta posizione per la canadese Caitlin Nash a 871 millesimi, quinta per ... Leggi la notizia su oasport

