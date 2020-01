Privacy,11,5 mln multe a Eni Gas e Luce

Il Garante per laha applicato a Eni Gas edue sanzioni per 11,5 milioni di euro complessivi. La prima sanzione, di 8,5 mln, riguarda trattamenti illeciti di dati personali nell'ambito di attività promozionali. La seconda, di 3 mln, è inerente a violazioni nella conclusione di contratti non richiesti, nel mercato libero della fornitura di energia e gas. Le sanzioni sono state stabilite tenendo conto dei parametri indicati nel Regolamento Ue. Eni si riserva di presentare ricorso.(Di venerdì 17 gennaio 2020)