Paura e caos per una squadra, presidente minacciato di morte sui social: l’allenatore si infuria [DETTAGLI] (Di venerdì 17 gennaio 2020) caos e Paura a Marsiglia. L’Olympique viaggia a gonfie vele in campionato. Il club francese è secondo alle spalle dei marziani del Psg. Nelle ultime ore però si sono verificati alcuni incresciosi episodi. Il presidente Jacques-Henri Eyraud è stato minacciato di morte sui social e ha denunciato l’accaduto alla Polizia. Minacce che arrivano a poche ore dall’annuncio di Paul Aldridge come nuovo responsabile del mercato. Una decisione che rischia di escludere l’attuale ds Andoni Zubizarreta, ex portiere spagnolo. Una decisione che non ha fatto contento nemmeno l’allenatore del Marsiglia, André Villas-Boas che, come riporta il quotidiano francese La Provence, ha dichiarato: “Sono venuto a conoscenza della notizia dallo stesso Zubizarreta, la scorsa settimana. So che la decisione era stata presa già il 30 dicembre. Spetta al presidente spiegare, mi ha sorpreso e ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

