Napoli, Gattuso: "Mi piace come stiamo lavorando. Domani ci giochiamo tanto" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le parole del tecnico degli azzurri in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Leggi la notizia su foxsports

anperillo : #Napoli perseguitato dalla iella. Mai visti 4 gol regalati come quelli contro #Inter e #Lazio. #Gattuso sta lavoran… - claudioruss : Tapiro d'Oro per #Gattuso: 'La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare.… - claudioruss : #Gattuso: 'Dev'esserci la consapevolezza di dover salire, dobbiamo essere bravi a non farci prendere dagli eventi.… -