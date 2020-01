Napoli-Fiorentina streaming e probabili formazioni: dove vederla (Di venerdì 17 gennaio 2020) Napoli-Fiorentina: i partenopei di Gattuso sfidano in casa la Fiorentina di Iachini nell’anticipo serale della 20ª giornata di Serie A Il Napoli di Gennaro Gattuso cerca una vittoria casalinga contro la combattiva Fiorentina del nuovo tecnico Beppe Iachini nell’anticipo serale della 20ª giornata di Serie A. I partenopei sono undicesimi in classifica assieme all’Udinese con 24 punti, mentre i viola si trovano al 14° posto a quota 21. Napoli-Fiorentina: la partita si giocherà sabato 19 gennaio 2020 nello scenario dello Stadio San Paolo di Napoli, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device ... Leggi la notizia su calcionews24

