Morto a 27 anni l’uomo più piccolo del mondo: era alto soltanto 67,08 centimetri (Di venerdì 17 gennaio 2020) È Morto a 27 anni in un ospedale in Nepal Khagendra Thapa Magar, considerato l’uomo più piccolo del mondo. Lo ha annunciato la sua famiglia. Khagendra Thapa Magar era alto soltanto 67,08 centimetri ed è Morto di polmonite: “Era stato ricoverato diverse volte per polmonite, ma questa volta il suo cuore era stato coinvolto”, ha detto il fratello. Il nome di Khagendra Thapa Magar è stato inserito nel libro dei Guinness.L'articolo Morto a 27 anni l’uomo più piccolo del mondo: era alto soltanto 67,08 centimetri Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

