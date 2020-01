Libia, Erdogan a tutto gas spodesta l'Eni: la minaccia agli interessi italiani (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha palesato le sue mire sulla Libia. Lo sfruttamento di gas naturale nel Mediterraneo orientale, infatti, si configura come il pegno pagato dal governo di Fayez Al Sarraj per il soccorso militare turco nel confronto con le milizie del generale Haftar. Prima Leggi la notizia su liberoquotidiano

RaiNews : #Libia, Erdogan: 'Inizieremo le trivellazioni nel Mediterraneo'. 'Truppe a Tripoli per rafforzare la stabilità' - TgLa7 : #Libia, #Erdogan: 'Inizieremo trivellazioni nel 2020' - matteorenzi : Non permetteremo a Erdogan e ai turchi di sostituirci come interlocutori in #Libia. A me non interessa chi incontra… -