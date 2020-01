La crisi delle librerie a Torino viste dal "bookpostino" (Di venerdì 17 gennaio 2020) “ La chiusura della libreria Paravia è una brutta notizia ma ineluttabile. Secondo me l'impatto di Amazon e del commercio online ancora deve scrivere tutta la sua dirompenza”. A parlare è Sante Altizio, 53 anni, torinese, anche noto come “bookpostino” che tre anni fa ha deciso di dare vita ad un'associazione che promuove la lettura con incontri, momenti di riflessione, recensioni, una forte attenzione soprattutto all'editoria indipendente. Non solo, il bookpostino consegna in bicicletta, agli associati libri a domicilio, con tanto, quando è possibile, di dedica dell'autore. “Una sorta di risposta romantica ad Amazon”. Anche se di romantico nel dibattito di questi giorni non c'è proprio nulla. La libreria Paravia di Torino dopo quasi 198 anni di storia ha chiuso i battenti, per le titolari, la situazione non era più sostenibile. Una chiusura che segue a tante altre e che non sarà ... Leggi la notizia su agi

