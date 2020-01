GF Vip | Confronto Rita Rusic e Cecchi Gori: spunta la Marini (Di sabato 18 gennaio 2020) Nel Confronto tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori durante la quarta puntata del GF Vip 4, a sorpresa, spunta Valeria Marini. Serata di ex nella casa del Grande Fratello Vip 2020 durante la quarta puntata. A sorpresa, per incontrare l’ex moglie Rita Rusic, entra Vittorio Cecchi Gori che si accomoda in un angolo della … L'articolo GF Vip Confronto Rita Rusic e Cecchi Gori: spunta la Marini è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

zazoomnews : Grande Fratello Vip 4 Adriana Volpe su Giancarlo Magalli: “Sono pronta ad avere un confronto con lui” - #Grande… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 2020 Adriana Volpe: Sono pronta a un confronto con Giancarlo Magalli - #Grande #Fratello… - zazoomnews : Grande Fratello Vip 2020 Adriana Volpe: Sono pronta a un confronto con Giancarlo Magalli - #Grande #Fratello… -