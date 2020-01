Configurazioni fotocamera Huawei P40 e P40 Pro ed il resto delle specifiche (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non c'è dubbio che i Huawei P40 e P40 Pro saranno tra i top di gamma più attesi dell'anno: dei due sappiamo saranno presentati entro la fine di marzo 2020, ed adesso anche la probabile configurazione delle fotocamere che monteranno. Come riportato da 'gizmochina.com', il modello standard dovrebbe 'accontentarsi' di un comparto fotografico triplo, composto da un sensore principale da 52MP (1/1.3"), un ultrawide da 40MP (1/1.5") ed un telescopio da 8MP con zoom ottico 3x. Il Huawei P40 Pro potrebbe includere questi stessi sensori in aggiunta ad uno periscopico con zoom ottico 5x e ad un sensore ToF 3D (principalmente concepito per realizzare effetti bokeh di grande caratura). L'intento del produttore cinese, per l'occasione, sembrerebbe essere stato quello di scegliere sensori dotati di un angolo di visuale maggiore a quelli di cui dispone il Huawei Mate 30, per ottenere scatti più ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Configurazioni fotocamera #HuaweiP40 e #P40Pro ed il resto delle specifiche -