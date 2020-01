Bibbiano, quegli esorcismi sulla minore per convincerla di falsi abusi sessuali di gruppo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Costanza Tosi Secondo la procura, la compagna di Foti anche lei psicoterapeuta a Bibbiano, "fomentava i racconti inerenti incredibili omicidi plurimi e riti sessuali di gruppo su bambini da parte di uomini mascherati" A Bibbiano gli psicologi di Claudio Foti effettuavano esorcismi sui bambini per convincerli di a confessare di aver subito abusi mai avvenuti. Storie dell’orrore raccontante ai piccoli per inculcare nella mente dei bimbi di aver subito abusi, in passato, da parte dei propri genitori. Storie inventate ad arte e raccontate ad una minore per incutere paura alla vittima e arrivare a convincerla di doversi liberare di finti ricordi sepolti in una parte della loro mente che la piccola avrebbe manifestato in atteggiamenti aggressivi verso i suoi coetanei. Nell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, consegnato dalla procura di Reggio Emilia il 13 di gennaio, ... Leggi la notizia su ilgiornale

