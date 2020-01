Anticipazioni Station 19 su Canale5: Ben Warren in difficoltà (Di venerdì 17 gennaio 2020) Anticipazioni Station 19 su Canale5: due nuovi episodi il 21 gennaio Martedì 21 gennaio, su Canale 5, andranno in onda due nuovi episodi di Station 19. Dopo la premiere della scorsa settimana, lo spinoff di Grey’s Anatomy tornerà sui teleschermi italiani con due nuove puntate ricche di colpi di scena e adrenalina. Intitolati rispettivamente “Tutto da conservare” e “Oggetti smarriti“, gli episodi seguiranno le vicende dei più famosi Vigili del Fuoco di Seattle alle prese con salvataggi estremi e interventi mozzafiato. Se l’intera equipe della caserma 19 tornerà in azione, Ben Warren continuerà a scontrarsi con il nuovo capitano. Ancora una volta Robert Sullivan metterà, infatti, in discussione la preparazione del suo sottoposto e lo relegherà a semplici mansioni d’ufficio. Una punizione che susciterà le ire dell’ex chirurgo del Grey Sloan ... Leggi la notizia su lanostratv

